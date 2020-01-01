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Snapdragon 820 против Snapdragon 430

Snapdragon 820
Snapdragon 820
VS
Snapdragon 430
Snapdragon 430

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530) с его более старым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 430 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
  • Показывает в 10.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • На 54% выше частота процессора (2150 против 1400 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 430
  • Имеет на 4 ядра больше

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 820 +176%
152625
Snapdragon 430
55287
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 820 и Snapdragon 430

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo		 8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 2150 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Adreno 505
Архитектура Adreno 500 Adreno 500
Частота GPU 624 МГц 500 МГц
Количество ALU 256 96
FLOPS 498 Гфлопс 48 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 800 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП 1x 21МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 X6
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Сентябрь 2015 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели MSM8996 MSM8937
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 820 Сайт Qualcomm Snapdragon 430

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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