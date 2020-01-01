Snapdragon 820 против Snapdragon 430
Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530) с его более старым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 430 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
- Показывает в 10.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- На 54% выше частота процессора (2150 против 1400 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 25%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 430
- Имеет на 4 ядра больше
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 820 +176%
152625
55287
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 820 +84%
324
176
Geekbench 5 (многоядерный)
809
Snapdragon 430 +23%
999
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo
|8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|2150 МГц
|1400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 530
|Adreno 505
|Архитектура
|Adreno 500
|Adreno 500
|Частота GPU
|624 МГц
|500 МГц
|Количество ALU
|256
|96
|FLOPS
|498 Гфлопс
|48 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|800 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП
|1x 21МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Сентябрь 2015 года
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Номер модели
|MSM8996
|MSM8937
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 820
|Сайт Qualcomm Snapdragon 430
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