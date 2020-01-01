Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 820 vs Snapdragon 460 – что лучше?

Snapdragon 820 против Snapdragon 460

Snapdragon 820
Snapdragon 820
VS
Snapdragon 460
Snapdragon 460

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 460 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 13.91 Гбит/с)
  • Показывает на 82% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 19% выше частота процессора (2150 против 1800 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 460
  • Более новый - выпущен на 4 года и 3 месяца позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (11 против 14 нанометров)
  • Набирает больше (на 13%) баллов в AnTuTu 8 – 147K vs 130K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 820
130512
Snapdragon 460 +13%
147298

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 820 и Snapdragon 460

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo		 4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Gold
4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Silver
Количество ядер 4 8
Частота 2150 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 14 нм 11 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 11 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Adreno 610
Архитектура Adreno 500 Adreno 600
Частота GPU 624 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 256 256
FLOPS 498 Гфлопс 273 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Hexagon 683
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 X11
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 390 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Январь 2020 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели MSM8996 SM4250-AA
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 820 Сайт Qualcomm Snapdragon 460

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 820 и Snapdragon 730
2. Snapdragon 820 и Snapdragon 730G
3. Snapdragon 820 и Snapdragon 765G
4. Snapdragon 820 и Snapdragon 855
5. Snapdragon 820 и Kirin 970
6. Snapdragon 460 и Snapdragon 730G
7. Snapdragon 460 и Snapdragon 720G
8. Snapdragon 460 и Kirin 710
9. Snapdragon 460 и Snapdragon 660
10. Snapdragon 460 и Helio G80

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 460 с Snapdragon 820, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях