Snapdragon 820 против Snapdragon 480
Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
- На 75% выше пропускная способность памяти (29.8 против 17 Гбит/с)
- На 8% выше частота процессора (2150 против 2000 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
- Более новый - выпущен на 5 лет и 3 месяца позже
- Имеет на 4 ядра больше
- Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 47%) баллов в AnTuTu 8 – 247K vs 168K
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|63233
|-
|GPU
|56800
|-
|Memory
|26215
|-
|UX
|23240
|-
|Total score
|168785
|247488
GeekBench 5
Single-Core Score
322
Multi-Core Score
813
|Image compression
|48 Mpixels/s
|-
|Face detection
|8.36 images/s
|-
|Speech recognition
|19.45 words/s
|-
|Machine learning
|17 images/s
|-
|Camera shooting
|10.75 images/s
|-
|HTML 5
|0.68 Mnodes/s
|-
|SQLite
|231.4 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 820 и Snapdragon 480
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|2150 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.3-A
|Техпроцесс
|14 нм
|8 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|11 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 530
|Adreno 619
|Архитектура
|Adreno 500
|Adreno 600
|Частота GPU
|624 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|-
|Шейдерных блоков
|256
|-
|FLOPS
|498 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП
|1x 64МП, 2x 25МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|4.1
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Номер модели
|MSM8996
|SM4350
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 820
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480
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