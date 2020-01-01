Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 820 vs Snapdragon 636 – что лучше?

Snapdragon 820 против Snapdragon 636

Snapdragon 820
Snapdragon 820
VS
Snapdragon 636
Snapdragon 636

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 636 (Adreno 509). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 19% выше частота процессора (2150 против 1800 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 820 и Snapdragon 636

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo		 4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 4 8
Частота 2150 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Adreno 509
Архитектура Adreno 500 Adreno 500
Частота GPU 624 МГц 720 МГц
Количество ALU 256 128
FLOPS 498 Гфлопс 184 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 X12
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Октябрь 2017 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8996 SDM636
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 820 Сайт Qualcomm Snapdragon 636

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
11 (36.7%)
19 (63.3%)
Всего проголосовало: 30

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 636 с Snapdragon 820, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях