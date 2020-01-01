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Snapdragon 820 против Snapdragon 670

Snapdragon 820
Snapdragon 820
VS
Snapdragon 670
Snapdragon 670

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 670 (Adreno 615). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 14.9 Гбит/с)
  • Показывает на 42% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 8% выше частота процессора (2150 против 2000 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 670
  • Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Набирает больше (на 38%) баллов в AnTuTu 8 – 179K vs 130K
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 820
130512
Snapdragon 670 +38%
179998

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 820 и Snapdragon 670

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo		 2x 2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 4 8
Частота 2150 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 11 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Adreno 615
Архитектура Adreno 500 Adreno 600
Частота GPU 624 МГц 700-750 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 256 128
FLOPS 498 Гфлопс 350 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Hexagon 685
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic

Связь и сети

Модем X12 X12 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Август 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8996 SDM670
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 820 Сайт Qualcomm Snapdragon 670

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Комментарии

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