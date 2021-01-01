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Snapdragon 820 против Snapdragon 690

Snapdragon 820
VS
Snapdragon 690
Snapdragon 820
Snapdragon 690

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 690 (Adreno 619L). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 14.9 Гбит/с)
  • На 8% выше частота процессора (2150 против 2000 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 690
  • Более новый - выпущен на 4 года и 8 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 71%) баллов в AnTuTu 8 – 286K vs 167K
  • Выше частота графического ускорителя (на 52%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 820
vs
Snapdragon 690

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 820
167738
Snapdragon 690 +71%
286097
CPU 63233 106188
GPU 56800 62482
Memory 26215 55313
UX 23240 59570
Total score 167738 286097

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 48 Mpixels/s 111.3 Mpixels/s
Face detection 8.36 images/s 16.9 images/s
Speech recognition 19.45 words/s 28.8 words/s
Machine learning 17 images/s 26.7 images/s
Camera shooting 10.75 images/s 15.9 images/s
HTML 5 0.68 Mnodes/s 2.25 Mnodes/s
SQLite 231.4 Krows/s 579.5 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 820 и Snapdragon 690

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo		 2x 2 ГГц – Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
6x 1.7 ГГц – Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 4 8
Частота 2150 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 11 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Adreno 619L
Архитектура Adreno 500 Adreno 600
Частота GPU 624 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 256 128
FLOPS 498 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Hexagon 692
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 X51
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Июнь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8996 SM6350
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 820 Сайт Qualcomm Snapdragon 690

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Комментарии

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