Snapdragon 820 против Snapdragon 710
Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 710 (Adreno 616). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 14.9 Гбит/с)
- Показывает на 30% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Qualcomm Snapdragon 710
- Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
- Имеет на 4 ядра больше
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 20%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
324
Snapdragon 710 +22%
394
Geekbench 5 (многоядерный)
809
Snapdragon 710 +79%
1452
AnTuTu Benchmark 8
н/д
221157
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo
|2x 2.2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|2150 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|5.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 530
|Adreno 616
|Архитектура
|Adreno 500
|Adreno 600
|Частота GPU
|624 МГц
|750 МГц
|Количество ALU
|256
|128
|FLOPS
|498 Гфлопс
|384 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Hexagon 685
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3360 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП
|2x 20МП, 1x 32МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD
Связь и сети
|Модем
|X12
|X15 LTE
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Май 2018 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8996
|SDM710
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 820
|Сайт Qualcomm Snapdragon 710
Опрос
15 (45.5%)
18 (54.5%)
Всего проголосовало: 33
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