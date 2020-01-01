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Snapdragon 820 против Snapdragon 712

Snapdragon 820
Snapdragon 820
VS
Snapdragon 712
Snapdragon 712

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 712 (Adreno 616). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 13.91 Гбит/с)
  • Показывает на 61% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 13%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
  • Более новый - выпущен на 3 года и 4 месяца позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Набирает существенно больше (на 75%) баллов в AnTuTu 8 – 228K vs 130K
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • На 7% выше частота процессора (2300 против 2150 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 820
130512
Snapdragon 712 +75%
228816

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 820 и Snapdragon 712

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo		 2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 4 8
Частота 2150 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 3 млрд.
TDP 11 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Adreno 616
Архитектура Adreno 500 Adreno 600
Частота GPU 624 МГц 550 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 256 128
FLOPS 498 Гфлопс 310 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Qualcomm Hexagon 685 DSP
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X12 X15
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Февраль 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8996 SDM712
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 820 Сайт Qualcomm Snapdragon 712

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Комментарии

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