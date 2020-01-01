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Snapdragon 820 против Snapdragon 720G

Snapdragon 820
Snapdragon 820
VS
Snapdragon 720G
Snapdragon 720G

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 720G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 13.91 Гбит/с)
  • Показывает на 29% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
  • Более новый - выпущен на 4 года и 3 месяца позже
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 281K vs 130K
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)
  • На 7% выше частота процессора (2300 против 2150 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 820
130512
Snapdragon 720G +115%
281004

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 820 и Snapdragon 720G

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo		 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 4 8
Частота 2150 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 11 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Adreno 618
Архитектура Adreno 500 Adreno 600
Частота GPU 624 МГц 750 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 256 128
FLOPS 498 Гфлопс 386 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Qualcomm Hexagon 692 DSP
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 384 kHz/32 bit

Связь и сети

Модем X12 X15
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Январь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8996 SM7125
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 820 Сайт Qualcomm Snapdragon 720G

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Комментарии

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