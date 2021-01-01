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Snapdragon 820 против Snapdragon 750G

Snapdragon 820
VS
Snapdragon 750G
Snapdragon 820
Snapdragon 750G

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 750G (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
  • На 75% выше пропускная способность памяти (29.8 против 17 Гбит/с)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 750G
  • Более новый - выпущен на 4 года и 11 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 45%) баллов в AnTuTu 9 – 392K vs 270K
  • Выше частота графического ускорителя (на 32%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 820
vs
Snapdragon 750G

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 820
270048
Snapdragon 750G +45%
392197
CPU 71915 120338
GPU 90703 92398
Memory 44715 72671
UX 58026 102436
Total score 270048 392197
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 48 Mpixels/s 119.5 Mpixels/s
Face detection 8.36 images/s 18.1 images/s
Speech recognition 19.45 words/s 30.1 words/s
Machine learning 17 images/s 28.55 images/s
Camera shooting 10.75 images/s 18.5 images/s
HTML 5 0.68 Mnodes/s 2.38 Mnodes/s
SQLite 231.4 Krows/s 612.55 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 58 FPS
[High]
Call of Duty: Mobile - 37 FPS
[High]
Fortnite - 28 FPS
[Medium]
Shadowgun Legends - 61 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 56 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Mi 10T Lite
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 820 и Snapdragon 750G

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo		 2x 2.2 ГГц – Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
6x 1.8 ГГц – Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 4 8
Частота 2150 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 11 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Adreno 619
Архитектура Adreno 500 Adreno 600
Частота GPU 624 МГц 825 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 256 128
FLOPS 498 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Hexagon 694
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП 1x 192МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 X52
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Сентябрь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8996 SM7225
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 820 Сайт Qualcomm Snapdragon 750G

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Комментарии

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