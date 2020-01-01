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Snapdragon 820 против Snapdragon 765G

Snapdragon 820
Snapdragon 820
VS
Snapdragon 765G
Snapdragon 765G

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 765G (Adreno 620). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
  • На 75% выше пропускная способность памяти (29.8 против 17 Гбит/с)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765G
  • Более новый - выпущен на 4 года и 2 месяца позже
  • Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 315K vs 130K
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)
  • Показывает на 17% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 12% выше частота процессора (2400 против 2150 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 820
130512
Snapdragon 765G +142%
315356

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 820 и Snapdragon 765G

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo		 1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 4 8
Частота 2150 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 11 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Adreno 620
Архитектура Adreno 500 Adreno 600
Частота GPU 624 МГц 750 МГц
Вычислительных блоков 2 3
Шейдерных блоков 256 192
FLOPS 498 Гфлопс 582 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Hexagon 696
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 X52
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Декабрь 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8996 SM7250-AB
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 820 Сайт Qualcomm Snapdragon 765G

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Комментарии

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