Snapdragon 821 против A10 Fusion
Мы сравнили два 4-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 821 (с графикой Adreno 530) и Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
43
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
40
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
- Показывает в 4.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества Apple A10 Fusion
- Выше частота графического ускорителя (на 38%)
- Набирает существенно больше (на 43%) баллов в AnTuTu 8 – 250K vs 175K
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
343
A10 Fusion +128%
782
Geekbench 5 (многоядерный)
758
A10 Fusion +86%
1413
AnTuTu Benchmark 8
175868
A10 Fusion +43%
250869
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo
|2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
|Количество ядер
|4
|4
|Частота
|2342 МГц
|2340 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|64 КБ
|Кэш L2
|3 МБ
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|3.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 530
|PowerVR GT7600
|Архитектура
|Adreno 500
|Rogue
|Частота GPU
|653 МГц
|900 МГц
|Ядер
|-
|6
|Количество ALU
|256
|-
|FLOPS
|519 Гфлопс
|115 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11.2
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|-
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2048 x 1536
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 13МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
|Аудио
|192 кГц/24 бит
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|Qualcomm MDM9645M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2016 года
|Сентябрь 2016 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|MSM8996 Pro
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 821
|-
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