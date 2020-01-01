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Snapdragon 821 против A10 Fusion

Snapdragon 821
Snapdragon 821
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили два 4-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 821 (с графикой Adreno 530) и Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • Показывает в 4.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества Apple A10 Fusion
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • Набирает существенно больше (на 43%) баллов в AnTuTu 8 – 250K vs 175K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 821
343
A10 Fusion +128%
782
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 821
758
A10 Fusion +86%
1413
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 821
175868
A10 Fusion +43%
250869

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 821 и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 4 4
Частота 2342 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ 64 КБ
Кэш L2 3 МБ 3 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 PowerVR GT7600
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 653 МГц 900 МГц
Ядер - 6
Количество ALU 256 -
FLOPS 519 Гфлопс 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 13МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио 192 кГц/24 бит AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июль 2016 года Сентябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MSM8996 Pro -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 821 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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