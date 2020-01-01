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Snapdragon 821 против Apple A9

Snapdragon 821
Snapdragon 821
VS
Apple A9
Apple A9

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • Имеет на 2 ядра больше
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 14.9 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • На 27% выше частота процессора (2342 против 1850 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 821
343
Apple A9 +59%
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 821
758
Apple A9 +33%
1009
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 821 +3%
175868
Apple A9
170666

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 821 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo		 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 4 2
Частота 2342 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 3 МБ 3 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 653 МГц 650 МГц
Ядер - 6
Количество ALU 256 192
FLOPS 519 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.2 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 13МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио 192 кГц/24 бит AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июль 2016 года Сентябрь 2015 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MSM8996 Pro -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 821 -

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Комментарии

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