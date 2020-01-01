Snapdragon 821 против Apple A9
Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
32
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
28
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
35
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
- Имеет на 2 ядра больше
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 14.9 Гбит/с)
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
- На 27% выше частота процессора (2342 против 1850 МГц
- Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
343
Apple A9 +59%
544
Geekbench 5 (многоядерный)
758
Apple A9 +33%
1009
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 821 +3%
175868
170666
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo
|2x 1.85 ГГц – Twister
|Количество ядер
|4
|2
|Частота
|2342 МГц
|1850 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Кэш L2
|3 МБ
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 530
|PowerVR Series 7XT GT7600
|Архитектура
|Adreno 500
|Rogue
|Частота GPU
|653 МГц
|650 МГц
|Ядер
|-
|6
|Количество ALU
|256
|192
|FLOPS
|519 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11.2
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1333 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 13МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|192 кГц/24 бит
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|Qualcomm MDM9635M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 450 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2016 года
|Сентябрь 2015 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|MSM8996 Pro
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 821
|-
Опрос
5 (50%)
5 (50%)
Всего проголосовало: 10
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