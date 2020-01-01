Snapdragon 821 против Kirin 658
Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 658 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
20
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
31
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
- Показывает в 12.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
- Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)
Преимущества HiSilicon Kirin 658
- Имеет на 4 ядра больше
- Выше частота графического ускорителя (на 38%)
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 821 +80%
343
191
Geekbench 5 (многоядерный)
758
Kirin 658 +11%
843
AnTuTu Benchmark 8
175868
н/д
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo
|4x 2.35 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|2342 МГц
|2350 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Кэш L2
|3 МБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|4 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 530
|Mali-T830 MP2
|Архитектура
|Adreno 500
|Midgard
|Частота GPU
|653 МГц
|900 МГц
|Ядер
|-
|2
|Количество ALU
|256
|-
|FLOPS
|519 Гфлопс
|41 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11.2
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 13МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|192 кГц/24 бит
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2016 года
|Март 2017 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8996 Pro
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 821
|-
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