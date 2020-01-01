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Snapdragon 821 против Kirin 658

Snapdragon 821
Snapdragon 821
VS
Kirin 658
Kirin 658

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 658 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • Показывает в 12.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)
Преимущества HiSilicon Kirin 658
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 821 +80%
343
Kirin 658
191
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 821
758
Kirin 658 +11%
843
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 821
175868
Kirin 658
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 821 и Kirin 658

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo		 4x 2.35 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 2342 МГц 2350 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 3 МБ -
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Mali-T830 MP2
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 653 МГц 900 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 256 -
FLOPS 519 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.2 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 13МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио 192 кГц/24 бит AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Июль 2016 года Март 2017 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8996 Pro -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 821 -

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Комментарии

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