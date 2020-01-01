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Snapdragon 821 против Kirin 710F

Snapdragon 821
Snapdragon 821
VS
Kirin 710F
Kirin 710F

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 710F (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • На 6% выше частота процессора (2342 против 2200 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 710F
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 53%)
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 821
758
Kirin 710F +80%
1364
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 821 +3%
175868
Kirin 710F
170235

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 821 и Kirin 710F

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 2342 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ 256 КБ
Кэш L2 3 МБ 512 КБ
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Mali-G51
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 653 МГц 1000 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 256 -
FLOPS 519 Гфлопс 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 13МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 192 кГц/24 бит AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июль 2016 года Январь 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8996 Pro -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 821 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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