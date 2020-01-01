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Snapdragon 821 против Kirin 810

Snapdragon 821
Snapdragon 821
VS
Kirin 810
Kirin 810

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • На 6% выше частота процессора (2342 против 2200 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 810
  • Более новый - выпущен на 2 года позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 83%) баллов в AnTuTu 8 – 322K vs 175K
  • Выше частота графического ускорителя (на 26%)
  • Показывает на 6% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 821
343
Kirin 810 +78%
610
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 821
758
Kirin 810 +167%
2022
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 821
175868
Kirin 810 +83%
322421

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 821 и Kirin 810

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 4 8
Частота 2342 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 64 КБ 256 КБ
Кэш L2 3 МБ 1 МБ
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Mali-G52 MP6
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 653 МГц 820 МГц
Ядер - 6
Количество ALU 256 -
FLOPS 519 Гфлопс 551 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 13МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио 192 кГц/24 бит AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июль 2016 года Июнь 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8996 Pro -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 821 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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