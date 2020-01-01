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Snapdragon 821 против Kirin 955

Snapdragon 821
Snapdragon 821
VS
Kirin 955
Kirin 955

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более старым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • Показывает в 4.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • На 16% выше пропускная способность памяти (29.8 против 25.6 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 955
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • На 7% выше частота процессора (2500 против 2342 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 821
758
Kirin 955 +47%
1112
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 821
175868
Kirin 955
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 821 и Kirin 955

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo		 4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 2342 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 3 МБ -
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 ARM Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 653 МГц 900 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 256 -
FLOPS 519 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.2 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 13МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 192 кГц/24 бит AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июль 2016 года Апрель 2016 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MSM8996 Pro -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 821 -

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Комментарии

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