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Snapdragon 821 против Kirin 960

Snapdragon 821
Snapdragon 821
VS
Kirin 960
Kirin 960

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Показывает на 84% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 960
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 59%)
  • Набирает больше (на 24%) баллов в AnTuTu 8 – 218K vs 175K
  • Более новая версия DirectX (11.3 vs 11.2)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 821
343
Kirin 960 +11%
380
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 821
758
Kirin 960 +110%
1593
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 821
175868
Kirin 960 +24%
218909

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 821 и Kirin 960

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 2342 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ 64 КБ
Кэш L2 3 МБ 4 МБ
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Mali-G71 MP8
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 653 МГц 1037 МГц
Ядер - 8
Количество ALU 256 -
FLOPS 519 Гфлопс 282 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.2 11.3

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 28.8 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 13МП 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 192 кГц/24 бит AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июль 2016 года Октябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MSM8996 Pro -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 821 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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