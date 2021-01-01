Snapdragon 821 против Dimensity 1000
Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Dimensity 1000 (Mali-G77 MP9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
Преимущества MediaTek Dimensity 1000
- Более новый - выпущен на 3 года и 4 месяца позже
- Имеет на 4 ядра больше
- Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 79%) баллов в AnTuTu 9 – 444K vs 247K
- Показывает на 54% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Выше частота графического ускорителя (на 30%)
- На 11% выше частота процессора (2600 против 2342 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|62991
|141266
|GPU
|90961
|146104
|Memory
|36699
|84463
|UX
|55683
|69537
|Total score
|247731
|444315
GeekBench 5
Single-Core Score
341
Dimensity 1000 +101%
687
Multi-Core Score
756
Dimensity 1000 +285%
2914
|Image compression
|51.2 Mpixels/s
|-
|Face detection
|7.96 images/s
|-
|Speech recognition
|15.4 words/s
|-
|Machine learning
|14 images/s
|-
|Camera shooting
|10.7 images/s
|-
|HTML 5
|0.71 Mnodes/s
|-
|SQLite
|239.7 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 821 и Dimensity 1000
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo
|4x 2.6 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|2342 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Кэш L2
|3 МБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|11 Вт
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 530
|Mali-G77 MP9
|Архитектура
|Adreno 500
|Valhall
|Частота GPU
|653 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|9
|Шейдерных блоков
|256
|144
|FLOPS
|519 Гфлопс
|800 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11.2
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 29.87 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|UFS 2.2, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 13МП
|1x 80МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 211 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|4.1
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2016 года
|Ноябрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|MSM8996 Pro
|MT6889
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 821
|Сайт MediaTek Dimensity 1000
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1