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Snapdragon 821 против Dimensity 1000

Snapdragon 821
VS
Dimensity 1000
Snapdragon 821
Dimensity 1000

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Dimensity 1000 (Mali-G77 MP9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
Преимущества MediaTek Dimensity 1000
  • Более новый - выпущен на 3 года и 4 месяца позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 79%) баллов в AnTuTu 9 – 444K vs 247K
  • Показывает на 54% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)
  • На 11% выше частота процессора (2600 против 2342 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 821
vs
Dimensity 1000

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 821
247731
Dimensity 1000 +79%
444315
CPU 62991 141266
GPU 90961 146104
Memory 36699 84463
UX 55683 69537
Total score 247731 444315
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 51.2 Mpixels/s -
Face detection 7.96 images/s -
Speech recognition 15.4 words/s -
Machine learning 14 images/s -
Camera shooting 10.7 images/s -
HTML 5 0.71 Mnodes/s -
SQLite 239.7 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 821 и Dimensity 1000

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo		 4x 2.6 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 4 8
Частота 2342 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 3 МБ -
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 11 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Mali-G77 MP9
Архитектура Adreno 500 Valhall
Частота GPU 653 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 9
Шейдерных блоков 256 144
FLOPS 519 Гфлопс 800 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 29.87 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 UFS 2.2, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 13МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2016 года Ноябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MSM8996 Pro MT6889
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 821 Сайт MediaTek Dimensity 1000

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Комментарии

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