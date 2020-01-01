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Snapdragon 821 против Dimensity 800

Snapdragon 821
Snapdragon 821
VS
Dimensity 800
Dimensity 800

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Dimensity 800 ( Mali-G57 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
  • На 75% выше пропускная способность памяти (29.8 против 17.07 Гбит/с)
  • На 17% выше частота процессора (2342 против 2000 МГц
Преимущества MediaTek Dimensity 800
  • Более новый - выпущен на 3 года и 6 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 83%) баллов в AnTuTu 8 – 321K vs 175K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 821
758
Dimensity 800 +190%
2201
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 821
175868
Dimensity 800 +83%
321314

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 821 и Dimensity 800

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo		 4x 2 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 4 8
Частота 2342 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 3 МБ -
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Mali-G57 MC4
Архитектура Adreno 500 Valhall
Частота GPU 653 МГц 650 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 256 -
FLOPS 519 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 13МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио 192 кГц/24 бит AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Июль 2016 года Декабрь 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8996 Pro -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 821 Сайт MediaTek Dimensity 800

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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