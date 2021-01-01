Snapdragon 821 против Helio A22
Мы сравнили два 4-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 821 (с графикой Adreno 530) и MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
13
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
22
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
- Показывает в 12.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 172K vs 79K
- В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 13.9 Гбит/с)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- На 17% выше частота процессора (2342 против 2000 МГц)
Преимущества MediaTek Helio A22
- Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|58492
|31590
|GPU
|54966
|4050
|Memory
|29058
|26715
|UX
|32663
|14479
|Total score
|172577
|79429
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 821 +108%
337
162
Multi-Core Score
Snapdragon 821 +39%
745
537
|Image compression
|51.2 Mpixels/s
|21.55 Mpixels/s
|Face detection
|7.96 images/s
|4.32 images/s
|Speech recognition
|15.4 words/s
|9.3 words/s
|Machine learning
|14 images/s
|5.34 images/s
|Camera shooting
|10.7 images/s
|2.22 images/s
|HTML 5
|0.71 Mnodes/s
|0.56 Mnodes/s
|SQLite
|239.7 Krows/s
|141.75 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 821 и Helio A22
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|4
|Частота
|2342 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|32 КБ
|Кэш L2
|3 МБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|11 Вт
|4 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 530
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Adreno 500
|Rogue
|Частота GPU
|653 МГц
|660 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|256
|64
|FLOPS
|519 Гфлопс
|42.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11.2
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1800 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 13.9 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 13МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|192 кГц/24 бит
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2016 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Номер модели
|MSM8996 Pro
|MT6762M
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 821
|Сайт MediaTek Helio A22
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