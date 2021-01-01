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Snapdragon 821 против Helio A22

Snapdragon 821
VS
Helio A22
Snapdragon 821
Helio A22

Мы сравнили два 4-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 821 (с графикой Adreno 530) и MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • Показывает в 12.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 172K vs 79K
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 13.9 Гбит/с)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • На 17% выше частота процессора (2342 против 2000 МГц)
Преимущества MediaTek Helio A22
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 821
vs
Helio A22

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 821 +117%
172577
Helio A22
79429
CPU 58492 31590
GPU 54966 4050
Memory 29058 26715
UX 32663 14479
Total score 172577 79429
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 821 +108%
337
Helio A22
162
Multi-Core Score
Snapdragon 821 +39%
745
Helio A22
537
Image compression 51.2 Mpixels/s 21.55 Mpixels/s
Face detection 7.96 images/s 4.32 images/s
Speech recognition 15.4 words/s 9.3 words/s
Machine learning 14 images/s 5.34 images/s
Camera shooting 10.7 images/s 2.22 images/s
HTML 5 0.71 Mnodes/s 0.56 Mnodes/s
SQLite 239.7 Krows/s 141.75 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 821 и Helio A22

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 4
Частота 2342 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ 32 КБ
Кэш L2 3 МБ -
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 11 Вт 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 653 МГц 660 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 256 64
FLOPS 519 Гфлопс 42.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 13.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 13МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио 192 кГц/24 бит AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Июль 2016 года Июнь 2018 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели MSM8996 Pro MT6762M
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 821 Сайт MediaTek Helio A22

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Комментарии

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