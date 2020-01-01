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Snapdragon 821 против Helio G35

Snapdragon 821
Snapdragon 821
VS
Helio G35
Helio G35

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 14.9 Гбит/с)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Набирает существенно больше (на 59%) баллов в AnTuTu 8 – 175K vs 110K
Преимущества MediaTek Helio G35
  • Более новый - выпущен на 4 года позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 821 +95%
343
Helio G35
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 821
758
Helio G35 +32%
999
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 821 +59%
175868
Helio G35
110882

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 821 и Helio G35

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 2342 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 3 МБ -
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 653 МГц 680 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 256 -
FLOPS 519 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 13МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1
Аудио 192 кГц/24 бит AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Июль 2016 года Июнь 2020 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели MSM8996 Pro -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 821 Сайт MediaTek Helio G35

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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