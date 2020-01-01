Snapdragon 821 против Helio G90
Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio G90 (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
41
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
27
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
42
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- На 17% выше частота процессора (2342 против 2000 МГц
Преимущества MediaTek Helio G90
- Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
- Имеет на 4 ядра больше
- Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 8 – 225K vs 175K
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 10%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
343
Helio G90 +50%
516
Geekbench 5 (многоядерный)
758
Helio G90 +118%
1652
AnTuTu Benchmark 8
175868
Helio G90 +28%
225534
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo
|2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|2342 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Кэш L2
|3 МБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 530
|Mali-G76MC4
|Архитектура
|Adreno 500
|Bifrost
|Частота GPU
|653 МГц
|720 МГц
|Ядер
|-
|4
|Количество ALU
|256
|-
|FLOPS
|519 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11.2
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Da Vinci
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 13МП
|1x 48МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|192 кГц/24 бит
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2016 года
|Июль 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8996 Pro
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 821
|Сайт MediaTek Helio G90
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