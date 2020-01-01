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Snapdragon 821 против Helio P22

Snapdragon 821
Snapdragon 821
VS
Helio P22
Helio P22

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • Показывает в 12.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • На 17% выше частота процессора (2342 против 2000 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)
Преимущества MediaTek Helio P22
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 821
175868
Helio P22
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 821 и Helio P22

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 2342 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 3 МБ -
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 653 МГц 650 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 256 -
FLOPS 519 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.2 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 CorePilot
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 13МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио 192 кГц/24 бит AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июль 2016 года Май 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8996 Pro MT6762R
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 821 Сайт MediaTek Helio P22

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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