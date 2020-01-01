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Snapdragon 821 против Helio P70

Snapdragon 821
Snapdragon 821
VS
Helio P70
Helio P70

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio P70 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • На 12% выше частота процессора (2342 против 2100 МГц
Преимущества MediaTek Helio P70
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • Набирает немного больше (на 9%) баллов в AnTuTu 8 – 192K vs 175K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 821 +15%
343
Helio P70
299
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 821
758
Helio P70 +84%
1395
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 821
175868
Helio P70 +9%
192309

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 821 и Helio P70

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo		 4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 2342 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 3 МБ -
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Mali-G72 MP3
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 653 МГц 900 МГц
Ядер - 3
Количество ALU 256 -
FLOPS 519 Гфлопс 255 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 13МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 192 кГц/24 бит AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июль 2016 года Октябрь 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8996 Pro -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 821 Сайт MediaTek Helio P70

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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