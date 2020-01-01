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Snapdragon 821 против Helio P90

Snapdragon 821
Snapdragon 821
VS
Helio P90
Helio P90

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio P90 (PowerVR GM9446). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • Показывает в 4.2 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 13.91 Гбит/с)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • На 6% выше частота процессора (2342 против 2200 МГц
Преимущества MediaTek Helio P90
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 49%)
  • Набирает больше (на 25%) баллов в AnTuTu 8 – 220K vs 175K
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 821
343
Helio P90 +16%
398
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 821
758
Helio P90 +98%
1503
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 821
175868
Helio P90 +25%
220657

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 821 и Helio P90

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo		 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55
Количество ядер 4 8
Частота 2342 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 3 МБ 1 МБ
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 PowerVR GM9446
Архитектура Adreno 500 PowerVR Rogue
Частота GPU 653 МГц 970 МГц
Ядер - 3
Количество ALU 256 -
FLOPS 519 Гфлопс 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 APU 2.0
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 13МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио 192 кГц/24 бит AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июль 2016 года Ноябрь 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8996 Pro MT6779
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 821 Сайт MediaTek Helio P90

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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