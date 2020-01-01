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Snapdragon 821 против Snapdragon 425

Snapdragon 821
Snapdragon 821
VS
Snapdragon 425
Snapdragon 425

Мы сравнили два 4-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 821 (с графикой Adreno 530) и Snapdragon 425 (Adreno 308). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • Показывает в 21.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 5.6 раз выше пропускная способность памяти (29.8 против 5.34 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • На 67% выше частота процессора (2342 против 1400 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 821 и Snapdragon 425

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo		 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 4
Частота 2342 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ 128 КБ
Кэш L2 3 МБ -
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Adreno 308
Архитектура Adreno 500 Adreno 300
Частота GPU 653 МГц 500 МГц
Количество ALU 256 24
FLOPS 519 Гфлопс 24 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.2 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 667 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 5.34 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 1280 x 800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 13МП 1x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио 192 кГц/24 бит AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 X6
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Июль 2016 года Февраль 2016 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели MSM8996 Pro MSM8917
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 821 Сайт Qualcomm Snapdragon 425

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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