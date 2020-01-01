Snapdragon 821 против Snapdragon 425
Мы сравнили два 4-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 821 (с графикой Adreno 530) и Snapdragon 425 (Adreno 308). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
- Показывает в 21.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 5.6 раз выше пропускная способность памяти (29.8 против 5.34 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- На 67% выше частота процессора (2342 против 1400 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 31%)
- Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 821 +170%
343
127
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 821 +85%
758
410
AnTuTu Benchmark 8
175868
н/д
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo
|4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|4
|Частота
|2342 МГц
|1400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|128 КБ
|Кэш L2
|3 МБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 530
|Adreno 308
|Архитектура
|Adreno 500
|Adreno 300
|Частота GPU
|653 МГц
|500 МГц
|Количество ALU
|256
|24
|FLOPS
|519 Гфлопс
|24 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11.2
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|667 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 5.34 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|1280 x 800
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 13МП
|1x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|192 кГц/24 бит
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2016 года
|Февраль 2016 года
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Номер модели
|MSM8996 Pro
|MSM8917
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 821
|Сайт Qualcomm Snapdragon 425
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