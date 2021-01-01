Snapdragon 821 против Snapdragon 435
Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более старым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 435 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
- Показывает в 10.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 4.7 раз выше пропускная способность памяти (29.8 против 6.4 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 172K vs 72K
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- На 67% выше частота процессора (2342 против 1400 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 45%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 435
- Имеет на 4 ядра больше
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|58492
|30885
|GPU
|54966
|8145
|Memory
|29058
|24256
|UX
|32663
|9499
|Total score
|172577
|72346
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 821 +172%
337
124
Multi-Core Score
Snapdragon 821 +31%
745
569
|Image compression
|51.2 Mpixels/s
|45.2 Mpixels/s
|Face detection
|7.96 images/s
|5.29 images/s
|Speech recognition
|15.4 words/s
|15 words/s
|Machine learning
|14 images/s
|8.46 images/s
|Camera shooting
|10.7 images/s
|3.49 images/s
|HTML 5
|0.71 Mnodes/s
|0.38 Mnodes/s
|SQLite
|239.7 Krows/s
|211.55 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 821 и Snapdragon 435
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo
|8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|2342 МГц
|1400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Кэш L2
|3 МБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|1 млрд.
|TDP
|11 Вт
|4 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 530
|Adreno 505
|Архитектура
|Adreno 500
|Adreno 500
|Частота GPU
|653 МГц
|450 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|1
|Шейдерных блоков
|256
|96
|FLOPS
|519 Гфлопс
|48 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11.2
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|800 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 13МП
|1x 21МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8
|Аудио
|192 кГц/24 бит
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|X9
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2016 года
|Февраль 2016 года
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Номер модели
|MSM8996 Pro
|MSM8940
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 821
|Сайт Qualcomm Snapdragon 435
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