Snapdragon 821 против Snapdragon 439
Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 439 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
- Показывает в 10.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 4.7 раз выше пропускная способность памяти (29.8 против 6.4 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 82%) баллов в AnTuTu 8 – 177K vs 97K
- Выше частота графического ускорителя (на 45%)
- На 17% выше частота процессора (2342 против 2000 МГц
- Более новая версия DirectX (11.2 vs 11.1)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
- Имеет на 4 ядра больше
- Более новый - выпущен на 1 год позже
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 821 +95%
346
177
Geekbench 5 (многоядерный)
761
Snapdragon 439 +6%
809
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 821 +82%
177524
97286
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 821 и Snapdragon 439
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|2342 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Кэш L2
|3 МБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|5.5 млрд.
|TDP
|11 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 530
|Adreno 505
|Архитектура
|Adreno 500
|Adreno 500
|Частота GPU
|653 МГц
|450 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|1
|Шейдерных блоков
|256
|96
|FLOPS
|519 Гфлопс
|48 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11.2
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|800 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 5 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 13МП
|1x 21МП, 2x 8МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8
|Аудио
|192 кГц/24 бит
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2016 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Номер модели
|MSM8996 Pro
|SDM439
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 821
|Сайт Qualcomm Snapdragon 439
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