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Snapdragon 821 против Snapdragon 439

Snapdragon 821
Snapdragon 821
VS
Snapdragon 439
Snapdragon 439

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 439 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • Показывает в 10.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 4.7 раз выше пропускная способность памяти (29.8 против 6.4 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 82%) баллов в AnTuTu 8 – 177K vs 97K
  • Выше частота графического ускорителя (на 45%)
  • На 17% выше частота процессора (2342 против 2000 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11.1)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 821 +82%
177524
Snapdragon 439
97286

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 821 и Snapdragon 439

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 2342 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 3 МБ -
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.
TDP 11 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Adreno 505
Архитектура Adreno 500 Adreno 500
Частота GPU 653 МГц 450 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 256 96
FLOPS 519 Гфлопс 48 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.2 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 800 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 5 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 13МП 1x 21МП, 2x 8МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8
Аудио 192 кГц/24 бит AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 X6
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Июль 2016 года Июнь 2018 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели MSM8996 Pro SDM439
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 821 Сайт Qualcomm Snapdragon 439

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Комментарии

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