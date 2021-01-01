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Snapdragon 821 против Snapdragon 450

Snapdragon 821
VS
Snapdragon 450
Snapdragon 821
Snapdragon 450

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 450 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • Показывает в 4.2 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 4 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 7.46 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 172K vs 87K
  • На 30% выше частота процессора (2342 против 1800 МГц)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 821
vs
Snapdragon 450

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 821 +97%
172577
Snapdragon 450
87460
CPU 58492 38553
GPU 54966 9140
Memory 29058 25705
UX 32663 12027
Total score 172577 87460
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 51.2 Mpixels/s 66.4 Mpixels/s
Face detection 7.96 images/s 8.97 images/s
Speech recognition 15.4 words/s 18.6 words/s
Machine learning 14 images/s 11.7 images/s
Camera shooting 10.7 images/s 5.27 images/s
HTML 5 0.71 Mnodes/s 1.26 Mnodes/s
SQLite 239.7 Krows/s 317.5 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 821 и Snapdragon 450

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo		 8x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 2342 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 3 МБ -
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.
TDP 11 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Adreno 506
Архитектура Adreno 500 Adreno 500
Частота GPU 653 МГц 600-650 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 256 96
FLOPS 519 Гфлопс 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.2 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 7.46 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Hexagon 546
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 13МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио 192 кГц/24 бит AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 X9
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Июль 2016 года Июнь 2017 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели MSM8996 Pro SDM450
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 821 Сайт Qualcomm Snapdragon 450

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Комментарии

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