Snapdragon 821 против Snapdragon 636
Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 636 (Adreno 509). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
- Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 30% выше частота процессора (2342 против 1800 МГц
- Набирает больше (на 18%) баллов в AnTuTu 8 – 175K vs 148K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
- Имеет на 4 ядра больше
- Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
- Выше частота графического ускорителя (на 10%)
- Более новая версия DirectX (12.1 vs 11.2)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 821 +25%
343
274
Geekbench 5 (многоядерный)
758
Snapdragon 636 +49%
1127
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 821 +18%
175868
148783
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo
|4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|2342 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Кэш L2
|3 МБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 530
|Adreno 509
|Архитектура
|Adreno 500
|Adreno 500
|Частота GPU
|653 МГц
|720 МГц
|Количество ALU
|256
|128
|FLOPS
|519 Гфлопс
|184 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11.2
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1333 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 13МП
|1x 24МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|192 кГц/24 бит
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2016 года
|Октябрь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8996 Pro
|SDM636
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 821
|Сайт Qualcomm Snapdragon 636
Опрос
13 (56.5%)
10 (43.5%)
Всего проголосовало: 23
Сравнения с конкурентами
- Qualcomm Snapdragon 821 и Snapdragon 855
- Qualcomm Snapdragon 821 и Snapdragon 845
- Qualcomm Snapdragon 821 и Snapdragon 710
- Qualcomm Snapdragon 821 и Snapdragon 835
- Qualcomm Snapdragon 821 и Snapdragon 820
- Qualcomm Snapdragon 636 и Snapdragon 855
- Qualcomm Snapdragon 636 и Snapdragon 632
- Qualcomm Snapdragon 636 и MediaTek Helio P70
- Qualcomm Snapdragon 636 и HiSilicon Kirin 970
- Qualcomm Snapdragon 636 и Snapdragon 630