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Snapdragon 821 против Snapdragon 636

Snapdragon 821
Snapdragon 821
VS
Snapdragon 636
Snapdragon 636

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 636 (Adreno 509). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 30% выше частота процессора (2342 против 1800 МГц
  • Набирает больше (на 18%) баллов в AnTuTu 8 – 175K vs 148K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 11.2)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 821 +18%
175868
Snapdragon 636
148783

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 821 и Snapdragon 636

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo		 4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 4 8
Частота 2342 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 3 МБ -
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Adreno 509
Архитектура Adreno 500 Adreno 500
Частота GPU 653 МГц 720 МГц
Количество ALU 256 128
FLOPS 519 Гфлопс 184 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.2 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 13МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 192 кГц/24 бит AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 X12
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Июль 2016 года Октябрь 2017 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8996 Pro SDM636
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 821 Сайт Qualcomm Snapdragon 636

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13 (56.5%)
10 (43.5%)
Всего проголосовало: 23

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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