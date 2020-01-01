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Snapdragon 821 против Snapdragon 660

Snapdragon 821
Snapdragon 821
VS
Snapdragon 660
Snapdragon 660

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 660 (Adreno 512). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 14.9 Гбит/с)
  • На 6% выше частота процессора (2342 против 2200 МГц
  • Набирает больше (на 11%) баллов в AnTuTu 8 – 175K vs 157K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 821 +11%
175868
Snapdragon 660
157824

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 821 и Snapdragon 660

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo		 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 4 8
Частота 2342 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 3 МБ 1 МБ
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1.75 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Adreno 512
Архитектура Adreno 500 Adreno 500
Частота GPU 653 МГц 850 МГц
Количество ALU 256 128
FLOPS 519 Гфлопс 217 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 13МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 192 кГц/24 бит AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X12 X12
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Июль 2016 года Май 2017 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8996 Pro SDM660
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 821 Сайт Qualcomm Snapdragon 660

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16 (69.6%)
7 (30.4%)
Всего проголосовало: 23

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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