Snapdragon 821 против Snapdragon 675
Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 675 (Adreno 612). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 14.9 Гбит/с)
- На 17% выше частота процессора (2342 против 2000 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 675
- Имеет на 4 ядра больше
- Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
- Меньший размер транзистора (11 против 14 нанометров)
- Набирает больше (на 18%) баллов в AnTuTu 8 – 207K vs 175K
- Выше частота графического ускорителя (на 15%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
343
Snapdragon 675 +24%
427
Geekbench 5 (многоядерный)
758
Snapdragon 675 +85%
1401
AnTuTu Benchmark 8
175868
Snapdragon 675 +18%
207848
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|2342 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|16 КБ
|Кэш L2
|3 МБ
|256 КБ
|Техпроцесс
|14 нм
|11 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 530
|Adreno 612
|Архитектура
|Adreno 500
|Adreno 600
|Частота GPU
|653 МГц
|700-750 МГц
|Количество ALU
|256
|-
|FLOPS
|519 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11.2
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Hexagon 685
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 13МП
|2x 16МП, 1x 25МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|192 кГц/24 бит
|Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic, 384 кГц/32-бит
Связь и сети
|Модем
|X12
|X12 LTE
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2016 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8996 Pro
|SDM675
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 821
|Сайт Qualcomm Snapdragon 675
Опрос
10 (55.6%)
8 (44.4%)
Всего проголосовало: 18
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