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Snapdragon 821 против Snapdragon 712

Snapdragon 821
Snapdragon 821
VS
Snapdragon 712
Snapdragon 712

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 712 (Adreno 616). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 13.91 Гбит/с)
  • Показывает на 67% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 19%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 8 – 225K vs 175K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 821
175868
Snapdragon 712 +28%
225395

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 821 и Snapdragon 712

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo		 2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 4 8
Частота 2342 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 3 МБ -
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Adreno 616
Архитектура Adreno 500 Adreno 600
Частота GPU 653 МГц 550 МГц
Количество ALU 256 128
FLOPS 519 Гфлопс 310 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Qualcomm Hexagon 685 DSP
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 13МП 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 192 кГц/24 бит AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X12 X15
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Июль 2016 года Февраль 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8996 Pro SDM712
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 821 Сайт Qualcomm Snapdragon 712

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Всего проголосовало: 12

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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