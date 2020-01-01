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Snapdragon 821 против Snapdragon 720G

Snapdragon 821
Snapdragon 821
VS
Snapdragon 720G
Snapdragon 720G

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 720G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 13.91 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)
  • Показывает на 34% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
  • Более новый - выпущен на 3 года и 7 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 60%) баллов в AnTuTu 8 – 281K vs 175K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 821
175868
Snapdragon 720G +60%
281076

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 821 и Snapdragon 720G

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo		 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 4 8
Частота 2342 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 3 МБ -
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Adreno 618
Архитектура Adreno 500 Adreno 600
Частота GPU 653 МГц 500 МГц
Количество ALU 256 128
FLOPS 519 Гфлопс 386 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Qualcomm Hexagon 692 DSP
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 13МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 192 кГц/24 бит 384 kHz/32 bit

Связь и сети

Модем X12 X15
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Июль 2016 года Январь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8996 Pro SM7125
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 821 Сайт Qualcomm Snapdragon 720G

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20 (24.1%)
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Всего проголосовало: 83

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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