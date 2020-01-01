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Snapdragon 821 против Snapdragon 732G

Snapdragon 821
Snapdragon 821
VS
Snapdragon 732G
Snapdragon 732G

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 732G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 14.9 Гбит/с)
  • Показывает на 7% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Qualcomm Snapdragon 732G
  • Более новый - выпущен на 4 года и 2 месяца позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 60%) баллов в AnTuTu 8 – 281K vs 175K
  • Выше частота графического ускорителя (на 45%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 821
175868
Snapdragon 732G +60%
281935

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 821 и Snapdragon 732G

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo		 2x 2.3 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 4 8
Частота 2342 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 3 МБ -
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Adreno 618
Архитектура Adreno 500 Adreno 600
Частота GPU 653 МГц 950 МГц
Количество ALU 256 128
FLOPS 519 Гфлопс 486 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Hexagon 688
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 13МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 192 кГц/24 бит AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 X15
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июль 2016 года Август 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8996 Pro SM7150-AC
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 821 Сайт Qualcomm Snapdragon 732G

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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