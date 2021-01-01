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Snapdragon 821 против Snapdragon 750G

Snapdragon 821
VS
Snapdragon 750G
Snapdragon 821
Snapdragon 750G

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 750G (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • На 75% выше пропускная способность памяти (29.8 против 17 Гбит/с)
  • На 6% выше частота процессора (2342 против 2200 МГц)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 750G
  • Более новый - выпущен на 4 года и 3 месяца позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Набирает существенно больше (на 91%) баллов в AnTuTu 9 – 392K vs 205K
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 26%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 821
vs
Snapdragon 750G

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 821
205188
Snapdragon 750G +91%
392197
CPU 60832 120338
GPU 61122 92398
Memory 31760 72671
UX 49648 102436
Total score 205188 392197
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 51.2 Mpixels/s 119.5 Mpixels/s
Face detection 7.96 images/s 18.1 images/s
Speech recognition 15.4 words/s 30.1 words/s
Machine learning 14 images/s 28.55 images/s
Camera shooting 10.7 images/s 18.5 images/s
HTML 5 0.71 Mnodes/s 2.38 Mnodes/s
SQLite 239.7 Krows/s 612.55 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 58 FPS
[High]
Call of Duty: Mobile - 37 FPS
[High]
Fortnite - 28 FPS
[Medium]
Shadowgun Legends - 61 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 56 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Mi 10T Lite
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 821 и Snapdragon 750G

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo		 2x 2.2 ГГц – Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
6x 1.8 ГГц – Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 4 8
Частота 2342 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 3 МБ -
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 11 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Adreno 619
Архитектура Adreno 500 Adreno 600
Частота GPU 653 МГц 825 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 256 128
FLOPS 519 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Hexagon 694
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 13МП 1x 192МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 192 кГц/24 бит AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 X52
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июль 2016 года Сентябрь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8996 Pro SM7225
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 821 Сайт Qualcomm Snapdragon 750G

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Комментарии

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