Snapdragon 821 против Snapdragon 750G
Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 750G (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
- На 75% выше пропускная способность памяти (29.8 против 17 Гбит/с)
- На 6% выше частота процессора (2342 против 2200 МГц)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 750G
- Более новый - выпущен на 4 года и 3 месяца позже
- Имеет на 4 ядра больше
- Набирает существенно больше (на 91%) баллов в AnTuTu 9 – 392K vs 205K
- Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 26%)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|60832
|120338
|GPU
|61122
|92398
|Memory
|31760
|72671
|UX
|49648
|102436
|Total score
|205188
|392197
GeekBench 5
Single-Core Score
343
Snapdragon 750G +94%
664
Multi-Core Score
749
Snapdragon 750G +169%
2015
|Image compression
|51.2 Mpixels/s
|119.5 Mpixels/s
|Face detection
|7.96 images/s
|18.1 images/s
|Speech recognition
|15.4 words/s
|30.1 words/s
|Machine learning
|14 images/s
|28.55 images/s
|Camera shooting
|10.7 images/s
|18.5 images/s
|HTML 5
|0.71 Mnodes/s
|2.38 Mnodes/s
|SQLite
|239.7 Krows/s
|612.55 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|-
|58 FPS
[High]
|Call of Duty: Mobile
|-
|37 FPS
[High]
|Fortnite
|-
|28 FPS
[Medium]
|Shadowgun Legends
|-
|61 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|56 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Mi 10T Lite
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 821 и Snapdragon 750G
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo
|2x 2.2 ГГц – Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
6x 1.8 ГГц – Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|2342 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Кэш L2
|3 МБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|8 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|11 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 530
|Adreno 619
|Архитектура
|Adreno 500
|Adreno 600
|Частота GPU
|653 МГц
|825 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|256
|128
|FLOPS
|519 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11.2
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Hexagon 694
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 13МП
|1x 192МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|192 кГц/24 бит
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|X52
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|4.1
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2016 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8996 Pro
|SM7225
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 821
|Сайт Qualcomm Snapdragon 750G
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