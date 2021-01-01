Snapdragon 821 против Snapdragon 768G
Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 768G (Adreno 620). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
- На 75% выше пропускная способность памяти (29.8 против 17 Гбит/с)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 768G
- Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
- Имеет на 4 ядра больше
- Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 77%) баллов в AnTuTu 9 – 439K vs 247K
- Показывает на 35% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 20% выше частота процессора (2800 против 2342 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 15%)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|62991
|123776
|GPU
|90961
|112972
|Memory
|36699
|81069
|UX
|55683
|119474
|Total score
|247731
|439600
GeekBench 5
Single-Core Score
341
Snapdragon 768G +107%
707
Multi-Core Score
756
Snapdragon 768G +166%
2011
|Image compression
|51.2 Mpixels/s
|-
|Face detection
|7.96 images/s
|-
|Speech recognition
|15.4 words/s
|-
|Machine learning
|14 images/s
|-
|Camera shooting
|10.7 images/s
|-
|HTML 5
|0.71 Mnodes/s
|-
|SQLite
|239.7 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 821 и Snapdragon 768G
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo
|1x 2.8 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|2342 МГц
|2800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Кэш L2
|3 МБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|11 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 530
|Adreno 620
|Архитектура
|Adreno 500
|Adreno 600
|Частота GPU
|653 МГц
|750 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|3
|Шейдерных блоков
|256
|192
|FLOPS
|519 Гфлопс
|700 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11.2
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Hexagon 696
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3200 x 1800
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 13МП
|1x 192МП, 2x 22МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|X52
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2016 года
|Май 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8996 Pro
|SM7250-AC
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 821
|Сайт Qualcomm Snapdragon 768G
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