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Snapdragon 821 против Snapdragon 768G

Snapdragon 821
VS
Snapdragon 768G
Snapdragon 821
Snapdragon 768G

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 768G (Adreno 620). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • На 75% выше пропускная способность памяти (29.8 против 17 Гбит/с)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 768G
  • Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 77%) баллов в AnTuTu 9 – 439K vs 247K
  • Показывает на 35% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 20% выше частота процессора (2800 против 2342 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 821
vs
Snapdragon 768G

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 821
247731
Snapdragon 768G +77%
439600
CPU 62991 123776
GPU 90961 112972
Memory 36699 81069
UX 55683 119474
Total score 247731 439600
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 51.2 Mpixels/s -
Face detection 7.96 images/s -
Speech recognition 15.4 words/s -
Machine learning 14 images/s -
Camera shooting 10.7 images/s -
HTML 5 0.71 Mnodes/s -
SQLite 239.7 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 821 и Snapdragon 768G

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo		 1x 2.8 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 4 8
Частота 2342 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 3 МБ -
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 11 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 530 Adreno 620
Архитектура Adreno 500 Adreno 600
Частота GPU 653 МГц 750 МГц
Вычислительных блоков 2 3
Шейдерных блоков 256 192
FLOPS 519 Гфлопс 700 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Hexagon 696
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 13МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 X52
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Август 2016 года Май 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8996 Pro SM7250-AC
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 821 Сайт Qualcomm Snapdragon 768G

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Комментарии

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