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Snapdragon 835 против A12 Bionic

Snapdragon 835
Snapdragon 835
VS
A12 Bionic
A12 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 835 (Adreno 540) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A12 Bionic
  • Показывает на 79% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 44%) баллов в AnTuTu 8 – 405K vs 281K
  • На 14% выше пропускная способность памяти (34.1 против 29.8 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 835
392
A12 Bionic +190%
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 835
1715
A12 Bionic +72%
2954
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 835
281291
A12 Bionic +44%
405980

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 835 и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)		 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 6
Частота 2450 МГц 2490 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.3-A
Кэш L1 128 КБ 128 КБ
Кэш L2 2 МБ 8 МБ
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 540 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Adreno 500 -
Частота GPU 710 МГц -
Ядер - 4
Количество ALU 256 -
FLOPS 558 Гфлопс 1000 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 64 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Да
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Модем X16 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2016 года Сентябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MSM8998 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 835 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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