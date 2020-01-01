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Snapdragon 835 против A14 Bionic

Snapdragon 835
Snapdragon 835
VS
A14 Bionic
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 835 (Adreno 540) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 607K vs 280K
  • Более новый - выпущен на 3 года и 11 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • На 43% выше пропускная способность памяти (42.7 против 29.8 Гбит/с)
  • На 22% выше частота процессора (2990 против 2450 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 835
393
A14 Bionic +308%
1602
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 835
1715
A14 Bionic +127%
3895
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 835
280211
A14 Bionic +117%
607676

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 835 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)		 2x 2.99 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
Количество ядер 8 6
Частота 2450 МГц 2990 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.4-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 11.8 млрд.
TDP 9 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 540 Apple GPU
Архитектура Adreno 500 -
Частота GPU 710 МГц -
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 256 -
FLOPS 558 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 2x 32 Бит -
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 682 Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
Аудио Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X16 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2016 года Сентябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MSM8998 APL1W01
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 835 -

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9. Snapdragon 865 Plus или A14 Bionic

Комментарии

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