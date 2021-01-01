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Snapdragon 835 против A15 Bionic

Snapdragon 835
VS
A15 Bionic
Snapdragon 835
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 835 (Adreno 540) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 315K
  • Более новый - выпущен на 4 года и 11 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (в 2.1 раза)
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • На 31% выше частота процессора (3200 против 2450 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 835
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 835
315335
A15 Bionic +158%
812406
CPU 82844 216265
GPU 104823 339795
Memory 51193 112472
UX 76340 133063
Total score 315335 812406
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 835
392
A15 Bionic +346%
1750
Multi-Core Score
Snapdragon 835
1719
A15 Bionic +175%
4728
Image compression 95.3 Mpixels/s -
Face detection 13.3 images/s -
Speech recognition 31.5 words/s -
Machine learning 24.1 images/s -
Camera shooting 14.5 images/s -
HTML 5 1.99 Mnodes/s -
SQLite 534.8 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 835 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)		 2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2450 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.5-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ 8 МБ
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 15 млрд.
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 540 Apple GPU
Архитектура Adreno 500 -
Частота GPU 710 МГц 1511 МГц
Вычислительных блоков 2 5
Шейдерных блоков 256 -
FLOPS 558 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Шина 2x 32 Бит -
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 682 Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X16 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2016 года Сентябрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MSM8998 APL1W05
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 835 -

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Комментарии

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