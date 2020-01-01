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Snapdragon 835 против Apple A9

Snapdragon 835
Snapdragon 835
VS
Apple A9
Apple A9

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 835 (Adreno 540) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
  • Имеет на 6 ядер больше
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 14.9 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • Набирает существенно больше (на 65%) баллов в AnTuTu 8 – 281K vs 170K
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • На 32% выше частота процессора (2450 против 1850 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 9%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 835
392
Apple A9 +39%
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 835 +70%
1715
Apple A9
1009
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 835 +65%
281291
Apple A9
170666

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 835 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)		 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 8 2
Частота 2450 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ 3 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 540 PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 710 МГц 650 МГц
Ядер - 6
Количество ALU 256 192
FLOPS 558 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Нет
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X16 LTE Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2016 года Сентябрь 2015 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MSM8998 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 835 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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