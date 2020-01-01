Snapdragon 835 против Kirin 810
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 835 (с графикой Adreno 540) и HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
51
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
42
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
74
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
55
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- На 11% выше частота процессора (2450 против 2200 МГц
- Показывает на 1% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества HiSilicon Kirin 810
- Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 15%)
- Набирает больше (на 15%) баллов в AnTuTu 8 – 322K vs 281K
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
392
Kirin 810 +56%
610
Geekbench 5 (многоядерный)
1715
Kirin 810 +18%
2022
AnTuTu Benchmark 8
281291
Kirin 810 +15%
322421
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2450 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|128 КБ
|256 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|1 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 540
|Mali-G52 MP6
|Архитектура
|Adreno 500
|Rogue
|Частота GPU
|710 МГц
|820 МГц
|Ядер
|-
|6
|Количество ALU
|256
|-
|FLOPS
|558 Гфлопс
|551 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X16 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2016 года
|Июнь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8998
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 835
|-
Опрос
12 (30%)
28 (70%)
Всего проголосовало: 40
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