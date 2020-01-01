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Snapdragon 835 против Kirin 810

Snapdragon 835
Snapdragon 835
VS
Kirin 810
Kirin 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 835 (с графикой Adreno 540) и HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • На 11% выше частота процессора (2450 против 2200 МГц
  • Показывает на 1% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества HiSilicon Kirin 810
  • Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)
  • Набирает больше (на 15%) баллов в AnTuTu 8 – 322K vs 281K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 835
392
Kirin 810 +56%
610
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 835
1715
Kirin 810 +18%
2022
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 835
281291
Kirin 810 +15%
322421

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 835 и Kirin 810

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2450 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.2-A
Кэш L1 128 КБ 256 КБ
Кэш L2 2 МБ 1 МБ
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 540 Mali-G52 MP6
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 710 МГц 820 МГц
Ядер - 6
Количество ALU 256 -
FLOPS 558 Гфлопс 551 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Да
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X16 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2016 года Июнь 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8998 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 835 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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