Snapdragon 835 против Kirin 820
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 835 (с графикой Adreno 540) и Hisilicon Kirin 820 (Mali G-57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
61
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
54
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
63
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества Hisilicon Kirin 820
- Более новый - выпущен на 3 года и 5 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- Набирает больше (на 35%) баллов в AnTuTu 8 – 378K vs 281K
- Показывает на 17% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 7% выше пропускная способность памяти (31.78 против 29.8 Гбит/с)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
392
Kirin 820 +66%
650
Geekbench 5 (многоядерный)
1715
Kirin 820 +49%
2552
AnTuTu Benchmark 8
281291
Kirin 820 +35%
378589
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)
|1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2450 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 540
|Mali G-57 MP6
|Архитектура
|Adreno 500
|Valhall
|Частота GPU
|710 МГц
|-
|Ядер
|-
|6
|Количество ALU
|256
|-
|FLOPS
|558 Гфлопс
|652 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3360 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X16 LTE
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 22
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 1600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2016 года
|Март 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8998
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 835
|-
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