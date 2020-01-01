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Snapdragon 835 против Kirin 820

Snapdragon 835
Snapdragon 835
VS
Kirin 820
Kirin 820

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 835 (с графикой Adreno 540) и Hisilicon Kirin 820 (Mali G-57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества Hisilicon Kirin 820
  • Более новый - выпущен на 3 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Набирает больше (на 35%) баллов в AnTuTu 8 – 378K vs 281K
  • Показывает на 17% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 7% выше пропускная способность памяти (31.78 против 29.8 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 835
392
Kirin 820 +66%
650
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 835
1715
Kirin 820 +49%
2552
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 835
281291
Kirin 820 +35%
378589

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 835 и Kirin 820

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)		 1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2450 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.2-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 540 Mali G-57 MP6
Архитектура Adreno 500 Valhall
Частота GPU 710 МГц -
Ядер - 6
Количество ALU 256 -
FLOPS 558 Гфлопс 652 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X16 LTE Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2016 года Март 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8998 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 835 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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