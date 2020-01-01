Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 835 vs Kirin 9000 – что лучше?

Snapdragon 835 против Kirin 9000

Snapdragon 835
Snapdragon 835
VS
Kirin 9000
Kirin 9000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 835 (с графикой Adreno 540) и HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
  • Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 677K vs 280K
  • Более новый - выпущен на 3 года позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • На 48% выше пропускная способность памяти (44 против 29.8 Гбит/с)
  • На 28% выше частота процессора (3130 против 2450 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 835
393
Kirin 9000 +164%
1036
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 835
1715
Kirin 9000 +117%
3720
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 835
280211
Kirin 9000 +142%
677758

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 835 и Kirin 9000

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2450 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.2-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 15.3 млрд.
TDP 9 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 540 Mali-G78 MP24
Архитектура Adreno 500 Valhall 2
Частота GPU 710 МГц -
Вычислительных блоков 2 24
Шейдерных блоков 256 384
FLOPS 558 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 682 AI accelerator
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X16 LTE Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 16 -
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2016 года Октябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MSM8998 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 835 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 835 vs Snapdragon 730
2. Qualcomm Snapdragon 835 vs Snapdragon 865
3. Qualcomm Snapdragon 835 vs HiSilicon Kirin 970
4. Qualcomm Snapdragon 835 vs HiSilicon Kirin 980
5. Qualcomm Snapdragon 835 vs Snapdragon 660
6. HiSilicon Kirin 9000 vs Qualcomm Snapdragon 865
7. HiSilicon Kirin 9000 vs 990 (5G)
8. HiSilicon Kirin 9000 vs Qualcomm Snapdragon 888
9. HiSilicon Kirin 9000 vs 990 (4G)
10. HiSilicon Kirin 9000 vs MediaTek Dimensity 1000 Plus

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 9000 с Snapdragon 835, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях