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Snapdragon 835 против Dimensity 800

Snapdragon 835
Snapdragon 835
VS
Dimensity 800
Dimensity 800

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 835 (с графикой Adreno 540) и MediaTek Dimensity 800 ( Mali-G57 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
  • На 75% выше пропускная способность памяти (29.8 против 17.07 Гбит/с)
  • На 23% выше частота процессора (2450 против 2000 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 9%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 800
  • Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Набирает больше (на 14%) баллов в AnTuTu 8 – 321K vs 281K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 835
1715
Dimensity 800 +28%
2201
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 835
281291
Dimensity 800 +14%
321314

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 835 и Dimensity 800

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)		 4x 2 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2450 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 540 Mali-G57 MC4
Архитектура Adreno 500 Valhall
Частота GPU 710 МГц 650 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 256 -
FLOPS 558 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X16 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2016 года Декабрь 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8998 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 835 Сайт MediaTek Dimensity 800

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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