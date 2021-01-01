Snapdragon 835 против Helio G35
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 835 (с графикой Adreno 540) и MediaTek Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
20
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
26
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
- Показывает в 10.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.5 раза) баллов в AnTuTu 9 – 315K vs 123K
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 14.9 Гбит/с)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
- На 7% выше частота процессора (2450 против 2300 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G35
- Более новый - выпущен на 3 года и 8 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|82844
|38954
|GPU
|104823
|16847
|Memory
|51193
|26654
|UX
|76340
|40547
|Total score
|315335
|123795
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 835 +123%
392
176
Multi-Core Score
Snapdragon 835 +71%
1719
1003
|Image compression
|95.3 Mpixels/s
|27.3 Mpixels/s
|Face detection
|13.3 images/s
|4.3 images/s
|Speech recognition
|31.5 words/s
|9.73 words/s
|Machine learning
|24.1 images/s
|6.17 images/s
|Camera shooting
|14.5 images/s
|2.88 images/s
|HTML 5
|1.99 Mnodes/s
|0.6 Mnodes/s
|SQLite
|534.8 Krows/s
|137.2 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|-
|23 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|29 FPS
[Medium]
|Shadowgun Legends
|-
|30 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|43 FPS
[Low]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|29 FPS
[Low]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Poco C3
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 835 и Helio G35
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2450 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
|TDP
|9 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 540
|IMG PowerVR GE8320
|Архитектура
|Adreno 500
|Rogue
|Частота GPU
|710 МГц
|680 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|256
|32
|FLOPS
|558 Гфлопс
|54.4 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 682
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|1x 25МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1
|Аудио
|Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X16 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2016 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Номер модели
|MSM8998
|MT6765G
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 835
|Сайт MediaTek Helio G35
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