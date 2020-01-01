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Snapdragon 835 против Helio G70

Snapdragon 835
Snapdragon 835
VS
Helio G70
Helio G70

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 835 (с графикой Adreno 540) и MediaTek Helio G70 (Mali-G52 2EEMC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
  • В 2.2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 13.41 Гбит/с)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Набирает существенно больше (на 43%) баллов в AnTuTu 8 – 281K vs 196K
  • На 23% выше частота процессора (2450 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G70
  • Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 835 +35%
1715
Helio G70
1273
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 835 +43%
281291
Helio G70
196665

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 835 и Helio G70

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2450 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ 320 КБ
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 540 Mali-G52 2EEMC2
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 710 МГц 820 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 256 -
FLOPS 558 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 13.41 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Да
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X16 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2016 года Январь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8998 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 835 Сайт MediaTek Helio G70

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Комментарии

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