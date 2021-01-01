Snapdragon 835 против Helio G88
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 835 (с графикой Adreno 540) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
28
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Набирает существенно больше (на 60%) баллов в AnTuTu 9 – 315K vs 196K
- На 23% выше частота процессора (2450 против 2000 МГц)
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G88
- Более новый - выпущен на 4 года и 8 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 41%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|82844
|65730
|GPU
|104823
|42693
|Memory
|51193
|42099
|UX
|76340
|44322
|Total score
|315335
|196635
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 835 +15%
392
342
Multi-Core Score
Snapdragon 835 +30%
1719
1321
|Image compression
|95.3 Mpixels/s
|-
|Face detection
|13.3 images/s
|-
|Speech recognition
|31.5 words/s
|-
|Machine learning
|24.1 images/s
|-
|Camera shooting
|14.5 images/s
|-
|HTML 5
|1.99 Mnodes/s
|-
|SQLite
|534.8 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 835 и Helio G88
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2450 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 540
|Mali-G52 MC2
|Архитектура
|Adreno 500
|Bifrost
|Частота GPU
|710 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|256
|32
|FLOPS
|558 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 682
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X16 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2016 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8998
|MT6769H
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 835
|Сайт MediaTek Helio G88
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