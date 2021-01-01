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Snapdragon 835 против Helio G96

Snapdragon 835
VS
Helio G96
Snapdragon 835
Helio G96

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 835 (с графикой Adreno 540) и MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • На 20% выше частота процессора (2450 против 2050 МГц)
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio G96
  • Более новый - выпущен на 4 года и 8 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)
  • Набирает немного больше (на 10%) баллов в AnTuTu 9 – 346K vs 315K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 835
vs
Helio G96

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 835
315335
Helio G96 +10%
346649
CPU 82844 92742
GPU 104823 95976
Memory 51193 57726
UX 76340 98195
Total score 315335 346649
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 835
392
Helio G96 +30%
509
Multi-Core Score
Snapdragon 835 +4%
1719
Helio G96
1657
Image compression 95.3 Mpixels/s -
Face detection 13.3 images/s -
Speech recognition 31.5 words/s -
Machine learning 24.1 images/s -
Camera shooting 14.5 images/s -
HTML 5 1.99 Mnodes/s -
SQLite 534.8 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 835 и Helio G96

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2450 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.2-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 540 Mali G57 MC2
Архитектура Adreno 500 Valhall
Частота GPU 710 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 256 32
FLOPS 558 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит -
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 682 Да
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X16 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2016 года Июнь 2021 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8998 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 835 Сайт MediaTek Helio G96

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Комментарии

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